Caldaia in blocco, i bambini della scuola materna tornano a casa

Doveva essere il primo giorno di scuola dopo le lunghe vacanze natalizie, invece per tanti bambini il rientro è stato posticipato di un giorno.

La caldaia della scuola dell’infanzia comunale “Sabin” di Gurone hanno deciso di tirare un brutto scherzo a bambini e genitori, andando in blocco e non riscaldando le aule della struttura comunale.

Il problema, molto probabilmente un blocco della caldaia, è stato prontamente risolto dai tecnici comunali ma, anche a causa della grandezza del plesso, i riscaldamenti ci hanno messo un po’ di tempo per riuscire a riportare una temperatura consona nelle varie classi.

La scuola non è stata chiusa, maestre e collaboratori della scuola sono rimasti regolarmente a disposizione ma è stata data ai genitori e parenti la scelta – se possibile – di lasciare o meno i piccoli alunni a scuola. In tanti sono tornati a casa, altri sono invece rimasti, con giacca e cappello, in attesa che la temperatura risalisse.