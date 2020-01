Castellanzese, cinquina in amichevole al Fenegrò

Cinque gol per battezzare il nuovo anno nel migliore dei modi. La Castellanzese vince 5-1 nella seconda ed ultima amichevole del periodo natalizio; avversario di turno il Fenegrò, formazione ultima in classifica nel Girone A di Eccellenza.

Gara aperta da Roberto Colombo che nei primi dieci minuti infila una doppietta. Mauri e Fusi – alla prima marcatura in neroverde – arrotondano e Gibellini fa cinquina allo scoccare della prima frazione. Nella ripresa si abbassano i ritmi, la Castellanzese non punge più e Principe segna la rete per gli ospiti.

Domenica (5 gennaio ore 14.30) ricomincia il campionato di Serie D con la prima giornata di ritorno. La Castellanzese affronterà il Levico Terme al “Provasi”.