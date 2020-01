Cerchi un’idea speciale per San Valentino? Fuga d’amore in Val di Sole

Cioccolatini? Un po’ poco. Gioiello? Banale. Fiori? Già fatto. Se sei alla ricerca di un bel regalo di San Valentino allora potresti pensare di portare la tua dolce metà in fuga d’amore in Trentino. Si dà il caso che quest’anno cada proprio di venerdì, quindi potresti pensare ad un bel weekend lungo all’insegna del romanticismo e, perché no, del divertimento.

Con i suoi paesaggi meravigliosi e la natura che la fa da padrona, il Trentino è sicuramente una delle destinazioni che può essere perfetta per questa occasione. Fra le varie vallate della regione il consiglio è quello di orientarsi sulla Val di Sole. Un nome e una garanzia per assicurarsi delle giornate serene, tranquille e divertenti.

Prenotare in Val di Sole: Folgarida

Una fuga d’amore è sicuramente il regalo più romantico e gradito che si possa fare. Il problema di fronte al quale ci si trova è uno soltanto: la Val di Sole non è infinita e i turisti che scelgono questa valle per le vacanze invernali sono sempre di più anno dopo anno. Ecco, quindi, che diventa opportuno prenotare per tempo. Un consiglio? L’Hotel Taller. Presso questo hotel a Folgarida c’è proprio un’offerta per le coppie, la Romantik e Wellness, utilizzabile nel periodo di San Valentino.

Come si potrebbe cominciare meglio la giornata degli innamorati se non aprendo gli occhi in una romantica stanza rifinita in legno, accanto al proprio partner, avvolti in un morbido piumone, vedendo di fronte ai propri occhi fuori dalle finestre un paesaggio montano innevato? Tutti i servizi dell’hotel, come il centro benessere, completeranno il quadro per un soggiorno praticamente perfetto.

Folgarida e la Val di Sole per San Valentino

Folgarida è una località che negli anni si è fatta sempre più spazio come destinazione turistica nella valle e che, per questo motivo, oggi vanta molteplici servizi e intrattenimenti per ogni età. Il centro è animato e ricco di offerta, anche se rimane comunque abbastanza piccolo per mantenersi una zona tranquilla e a “misura d’uomo”. Attorno alla cittadina ci sono numerosi castelli fra i più belli del Trentino da andare ad esplorare, nonché numerosi musei di storia, di scienza e di arte.

per chi vuole fare un po’ di movimento è possibile immergersi nella natura facendo un giro con le ciaspole o facendo qualche escursione a piedi: i paesaggi che si possono vedere sono fiabeschi. Per rilassarsi è possibile andare in qualche centro benessere o alle terme. Quelle di Pejo, ad esempio, per San Valentino sono solo per le coppie. In occasione della festa degli innamorati sono molte le iniziative dedicate a loro: molti locali fanno aperitivi e cene a tema e sono diversi gli eventi e i concerti, come l’Ice Music Festival sul ghiacciaio della Presena.

Skiarea: per gli amanti degli sport invernali

Chi trovandosi in Trentino non vuole di certo rinunciare ai divertimenti sulla neve può trovare a Folgarida “pane per i suoi denti”. La cittadina, infatti, si trova all’interno del comprensorio sciistico Adamello Brenta, con numerose piste di vario livello e scuole dove poter muovere i primi passi se si è principianti. Le piste sono tutte ben tenute e curate anche grazie ai cannoni sparaneve che consentono di avere un manto nevoso perfetto e abbondante durante tutta la stagione.