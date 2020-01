“Ci ha tamponato e poi è fuggito”

Una lettrice chiede aiuto: sta cercando testimoni per un incidente avvenuto ieri, mercoledì 22 gennaio.

Riportiamo la testimonianza della figlia che era in auto al momento dell’incidente: “Eravamo tra via del Lazzaretto e via Tonale verso le 15.30. Ad un certo punto abbiamo sentiamo un fortissimo colpo. Ho cominciato a gridare spaventata e a urlare al conducente dell’altro mezzo che mia madre è incinta.

Lui ci ha detto di accostare ma mentre ci mettevamo a lato della strada, lui è scappato in viale Belforte“.

La signora, secondo quanto raccontato dai parenti, è dovuta ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale ed ha fatto denuncia.

Chi avesse visto qualcosa può contattare Giovanni al 3485207583