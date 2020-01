Cinquina per i Mastini: vittoria a Bressanone

In una serata di “secca” per quasi tutti i big dell’attacco, i Mastini hanno ugualmente la forza di segnare cinque reti: squilli che permettono alla squadra di Da Rin di passare anche a Bressanone e di mantenere la vetta del Master Round di IHL a una settimana dalle Final Four di Coppa Italia. E di incrementare di una lunghezza il vantaggio sul Merano che torna dalla Valpellice con due punti.

5-2 il finale per i gialloneri, arrivati in Valle Isarco senza alcuni uomini (Raimondi, Lo Russo, Privitera e Di Vincenzo) ma intenzionati a rimanere al vertice e dare così un segnale a tutte le rivali. Missione compiuta con una prova di carattere in cui ha trovato gloria chi di solito è meno avvezzo a infilare la porta avversaria. A secco Perna, Franchini e Ross Tedesco (dei bomber ha segnato solo Marcello Borghi), ci hanno pensato i vari Vanetti, Piroso, Schina e Michael Mazzacane a mettere punti sul tabellone e a permettere il colpaccio alla Eishalle Brixen.

Piroso, appunto: l’ultimo acquisto era già sembrato piuttosto in palla giovedì contro l’Appiano e anche questa volta ha dato un ottimo contributo, segno che la dirigenza e lo staff tecnico hanno – probabilmente – azzeccato la scelta. Per il 23enne piemontese oltre alla rete del momentaneo 0-2 anche l’assist per il gol che ha chiuso i conti. Bene anche Cecere e Teruggia, due assist ciascuno. I Mastini hanno dovuto fare fronte a troppe penalità (22′, dieci nel terzo periodo) però sono stati bravi a difendersi con ordine (1/9 l’esito delle superiorità a favore dei Falcons), lasciando poi a Tura il palcoscenico: per il goalie varesino il 95% di parate.

Il Varese ha iniziato subito bene, bucando la difesa avversaria già al 4′ con la prima rete messa a segno da Vanetti che è anche servita a mettere i bastoni tra le ruote a un Bressanone che si è fatto schiacciare nel proprio terzo. Il raddoppio di Piroso è stata la naturale evoluzione alla situazione creatasi in pista, ma proprio sul finire del terzo Francesco Borghi è andato in panca puniti: squadre al riposo sullo 0-2 ma al rientro i Falcons hanno sfruttato il powerplay e realizzato la rete con l’esperto Bona.

I successivi vantaggi numerici dei padroni di casa non hanno inciso sul risultato e così i Mastini hanno colpito quando a propria volta hanno avuto l’uomo in più, all’inizio del terzo conclusivo. A siglare il gol è stato Marcello Borghi assistito dai compagni di linea Franchini e Perna. Nemmeno il tempo di ripartire e il Bressanone ha di nuovo accorciato per mano di Messner con una bella girata, ma ci ha pensato un altro special team – powerplay – al 48.21 a ridare il doppio vantaggio: disco che viaggia tra M. Borghi e Ross Tedesco e arriva a Schina che fa secco il portiere Kosta.

Le ultime speranze dei bolzanini sono arrivate su un intero minuto a 3 contro 5 ma anche in questo caso il Varese ha retto con le unghie. E poi ha chiuso la gara con il gol del 2-5, firmato da Michael Mazzacane (foto in alto) a coronamento della bella partita della terza linea d’attacco.

Ora, come detto, tutta la concentrazione è indirizzata alla Coppa Italia: il Varese sfiderà il Pergine nella prima semifinale (sabato 18, ore 16), poi toccherà al Merano padrone di casa affrontare la Valpe nella riedizione della partita disputata stasera a Torre Pellice e vinta dagli altoatesini per 4-5 ma solo all’overtime. A proposito del Pergine, dopo la battuta d’arresto giovedì, i trentini sono andati a vincere ad Appiano.

FALCONS BRESSANONE – MASTINI VARESE 2-5

(0-2; 1-0; 1-3) RETI: 4’07” Vanetti (V – Asinelli, Teruggia), 13’42” Piroso (V – Teruggia, Cecere); 20’34” Bona (B – O’Shaughnessy, Sottsas); 45’02” M. Borghi (V – Franchini, Perna), 45’25” Messner (B – Bona), 48’21” Schina (V – Ross Tedesco, Borghi), 54’51” M. Mazzacane (V – Piroso, Cecere). VARESE: Tura (Menguzzato); Schina, Re, Cecere, E. Mazzacane, F. Borghi, Ilic; Perna, Ross Tedesco, Franchini, Vanetti, Andreoni, M. Mazzacane, M. Borghi, P. Borghi, Asinelli, Piroso, Teruggia, Odoni. All.: Massimo Da Rin.

ARBITRI: Lazzeri e Tirelli (De Toni e Da Pian).

NOTE. Penalità: B 22′, V 22′. Superiorità: B 1-9, V 2-5. Spettatori: 175.

MASTER ROUND – 2a giornata

RISULTATI: Appiano – Pergine 5-9; Bressanone – VARESE 2-5; ValpEagle – Merano 4-5 OT.

CLASSIFICA: VARESE 21; Merano 19; Pergine 17; ValpEagle 14; Bressanone 11; Appiano 10.