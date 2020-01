Crescono le compravendite di box

I dati del primo semestre del 2019 indicano una crescita delle compravendite di box e posti auto (+7,6%). Le città in cui i prezzi hanno fatto registrare le performance migliori sono Milano (+1,4%), Bologna (+ 2,7%) e Firenze (+ 1,7%). I prezzi più alti, naturalmente, riguardano il centro città dove c’è poca offerta. Per esempio, in centro Bologna in via Irnerio un box costa 30mila euro, prezzo che sale fino a 60mila euro in via Marconi. A Milano si passa dai 40mila euro di via De Amicis e Corso Genova ai 45 mila euro di corso Buenos Aires.

Nella prima parte del 2019, il 71,3% delle operazioni relative ai box riguardavano l’acquisto, il 28,7% la locazione. Tra coloro che hanno acquistato il box, il 51,6% lo ha fatto per investimento mentre il 48,4% per utilizzo proprio. Il box, infatti, è una forma di investimento più facile da gestire rispetto all’abitazione. (Fonte: Tecnocasa e Tecnorete)