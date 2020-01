A Cuveglio si impara a potare gli alberi

Il Circolo di Cuveglio organizza un corso di potatura. Un appuntamento dedicato a tutti coloro che vogliono imparare come curare e mantenere i propri alberi da frutto. L’appuntamento si terrà al circolo di Cuveglio (in via Milano, 2). Il relatore sarà il dottor Fabrizio Ballerio che terrà quatto lezioni teoriche, da lunedì 10, 17, 24 febbraio e il 4 marzo. Per iscrizioni e informazioni: 338.4474029 Carla.