Denunciati tre ubriachi al volante

Nel corso del fine settimana i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, nell’ambito di un ampio servizio coordinato disposto dal comando provinciale di Varese hanno svolto controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto della guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, che e’ stato effettuato, in particolare, mediante posti di controllo, sin dal pomeriggio, lungo le principali arterie stradali ed in prossimita’ di locali pubblici, sono stati deferiti in stato di libertà per guida in stato ebbrezza alcolica 3 soggetti, tra i 20 e 30 anni, controllati alla guida delle rispettive autovetture in stato di ebrezza; uno di questi, un 29enne della provincia di Milano, aveva un tasso alcolemico superiore al triplo del limite consentito.

Sono stati sottoposti al ritiro della patente in via amministrativa ulteriori 5 persone, il cui tasso alcolemico all’esito delle verifiche con etilometro e’ risultato superiore al limite consentito ma inferiore al limite oltre il quale “scatta” la rilevanza penale della sanzione.

È stato inoltre segnalato, alla competente autorità amministrativa, in quanto trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marjiuana, un 25enne della provincia: durante un posto di controllo, negativo all’esito della verifica con etilometro, e’ risultato in possesso di una dose per uso personale della citata sostanza.

Nel corso dell’intera attività di controllo sono stati identificati complessivamente n. 41 soggetti, 23 dei quali sottoposti a verifica con etilometro, ritirate in totale 11 patenti di guida (8 per guida in stato di ebrezza e 3 per altre ragioni connesse a violazioni della normativa del codice della strada).