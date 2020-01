Ebraismo e Cristianesimo: incontro con Mario Bombelli

Il Gruppo “Granello di senape” insieme alla Comunità Pastorale San Carlo Borromeo organizza ad Angera un incontro in occasione della Giornata del Dialogo Religioso, dedicato a Ebraismo e Cristianesimo.

“Granello di senape” è un gruppo di giovani di Angera, Ranco e Taino che nasce con l’intento di sensibilizzare e aiutare i cittadini e affrontare alcune problematiche riguardanti il territorio. “Presentiamo una serata che è solo la prima di una lunga serie di iniziative che stiamo preparando – spiega Lorenzo Lamorte, uno degli organizzatori -. Sarà un’occasione importante per approfondire la conoscenza della nostra religione e avere qualche strumento in più per garantire un dialogo interreligioso, oggi più che mai importante”.

L’incontro è previsto per sabato 18 gennaio alle ore 21 nella Chiesa Sant’Alessandro di Angera, che riapre al pubblico per l’occasione a seguito della messa in agibilità. Il relatore sarà Mario Bombelli, docente di Storia della Religione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e professore di Religione presso il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Arona.