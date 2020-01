Esce di strada alla rotonda e si ribalta, ferito un 40enne

Domenica 19 gennaio, attorno alle ore 20:30, Vigili del Fuoco e ambulanza sono intervenuti nel comune di Lonate Pozzolo sulla SP527 nei pressi nel raccordo con la SS 336dir per incidente stradale. P

er cause da accertarsi il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo è finito fuori dalla sede stradale, ribaltandosi nella vegetazione. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito che era rimasto incastrato all’interno della vettura.

L’uomo, un 40enne, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Gallarate. Le operazioni di recupero dell’automezzo si sono protratte oltre le 21:30, in quanto è stato necessario far arrivare da Varese un’autogru.