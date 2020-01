Il Falò di Sant’Antonio scalda la serata di Origgio

Anche ad Origgio l’antica tradizione del Falò di Sant’Antonio ha riscosso successo.

Tante le famiglie presenti per l’evento questa sera, sabato 18 gennaio, per assistere al tradizionale Falò di Sant’Antonio in occasione della giornata dedicata al santo, il 17 gennaio.

Questa è la notte in cui seconda la tradizione gli animali parlano; è la notte dei grandi falò che abbraccia il sacro e il profano. Sant’Antonio abate è il patrono del fuoco, protettore del bestiame e dei campi. È proprio il fuoco l’elemento che più di tutti oggi viene usato per ricordare il santo. Il falò simboleggia la volontà di abbandonare tutto ciò che appartiene ai mesi passati e di rinnovarsi a partire dal primo mese dell’anno nuovo. Il falò ha lo scopo magico di scaldare la terra e di incoraggiare il ritorno della primavera.