Futura, due mosse per conquistare la pool promozione

Il punto conquistato settimana scorsa a Trento ha spinto la Futura Volley Giovani al quinto posto solitario del Girone B di Serie A2, l’ultima posizione utile per accedere alla Pool Promozione nella seconda fase e mettersi così subito alle spalle ogni rischio di lottare per la salvezza. Al termine della prima parte di campionato mancano ora due partite e quindi il destino a breve termine delle Cocche è nelle mani di Cialfi e compagni che domenica 12 (ore 17) ospiteranno Montecchio per poi concludere il girone sul campo di Marsala.

Due vittorie “piene” consegnerebbero a Busto quella Pool Promozione a cui hanno già avuto accesso tre squadre e cioè Trento, Mondovì e Ravenna; la quarta candidata è proprio Montecchio quindi il match del PalaSanLuigi assume i connotati di un vero e proprio spareggio tra due avversarie in lizza per lo stesso obiettivo. All’andata le vicentine sfruttarono al meglio il fattore campo, battendo la Futura per 3-1; oggi però la squadra di Lucchini arriva all’appuntamento carica dal punto di vista psicologico e pronta sotto il profilo fisico, forte di un palazzetto pronto a sostenere le biancorosse dal primo all’ultimo punto.

Il calendario propone anche un altro incontro cruciale in chiave qualificazione, quello tra Torino e Macerata, le altre due squadre in corsa per i due posti in palio. Inutile dire che un tie-break tra queste due sarebbe benedetto tanto da Busto quanto da Montecchio ma, come detto, le ragazze del presidente Forte hanno l’occasione di dipendere prima di tutto da se stesse. La Ipag Sorelle Ramonda è stata autrice di una grande parte centrale di regular season ma negli ultimi incontri ha accusato una flessione che ha permesso a Busto di mettere nel mirino il quarto posto; Montecchio però resta formazione assai pericolosa, abile nelle situazioni di muro-difesa ed efficace sul fronte offensivo per la presenza di Carletti e Battista.

«La sfida è temibile perché Montecchio è squadra molto organizzata, ma sappiamo di poter giocare fino in fondo le nostre carte. L’esito di questa stagione regolare è tutto nelle nostre mani, il cammino dipenderà da quello che saremo in grado di mettere in campo» sottolinea alla vigilia del match la schiacciatrice Serena Zingaro.

A farle eco coach Matteo Lucchini: «Fare calcoli non è nella nostra natura: noi scendiamo in campo per dare tutte le energie possibili in ogni singolo match, poi tireremo le somme tra dieci giorni e guarderemo alla seconda fase di stagione. Ora siamo concentrati sul preparare al meglio l’incontro con Montecchio che sarà una partita tosta: le nostre avversarie arrivano da tre sconfitte ma il loro valore non si discute. Partiamo sereni e carichi con la voglia di fare una bella gara davanti al nostro pubblico».