Galparoli: “Bianchi? Un ottimo candidato per il centrodestra”

«Non è stato ancora condiviso ufficialmente ma se il nome di Matteo Bianchi fosse confermato sarebbe un ottimo candidato». Così Piero Galparoli, coordinatore provinciale degli enti locali di Forza Italia, commenta la notizia di una possibile candidatura del deputato leghista alla carica di sindaco di Varese per le amministrative del 2021.

«Su un nome come questo Forza Italia potrebbe convergere – prosegue il consigliere comunale varesino -. Il nostro partito sta già lavorando per prepararci alla sfida elettorale e ci sono le condizioni per impostare un buon lavoro preparatorio. Matteo Bianchi è una persona per bene ed è stato un ottimo segretario di partito oltre che un buon amministratore locale come ha dimostrato da sindaco di Morazzone. Vedremo ora se accetterà, come sembra, e seguiremo gli sviluppi».

Nella riunione di venerdì scorso il centrodestra ha ribadito la volontà di presentarsi unito in vista del voto e ha ufficialmente aperto la campagna elettorale.