Cosentino: “Matteo Bianchi, un candidato positivo”

«Avendo fatto il sindaco per tanti anni e con l’esperienza di Parlamentare, Matteo Bianchi sa benissimo cosa vuol dire confrontarsi con le persone, lavorare sui problemi reali e trovare delle soluzioni e soprattutto costruire a lungo termine un progetto per la Varese che vogliamo e che adesso non è». Anche il consigliere regionale Giacomo Cosentino approva la proposta di una candidatura dell’ex sindaco di Morazzone e deputato della Lega alla guida di un centrodestra unito alle prossime amministrative di Varese.

«Come Varese Ideale abbiamo dei temi che riteniamo fondamentali e che proporremo: i servizi alle famiglie, il rilancio del commercio, una revisione del sistema dei parcheggi e il decoro».

«Bianchi è una persona positiva, gentile e anche umile. Ci piace molto e speriamo che si arrivi il prima possibile all’ufficialità»