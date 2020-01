Il gennaio di eventi dell’Associazione Essere Esseri Umani parte dalla Mindfulness

Mercoledì 15 gennaio la sede di Varese dell’Associazione Essere Esseri Umani riapre le sue porte per accogliere chi desidera approcciare una delle pratiche di ben-essere che sempre più spesso si sente citare: la Mindfulness.

La Mindfulness è una pratica sempre più diffusa e conosciuta per i suoi indubbi benefici sull’equilibrio delle persone e sul superamento di stati dolorosi, di ansia e stress. Molto spesso però questo termine viene usato in modo inappropriato. Per questo l’Associazione ha deciso di dedicare una serata di introduzione a questo affascinante pratica. La dott.ssa Zavagnin, psicologa e Mindfulness Professional Trainer, ne spiegherà le origini, la metodologia e i benefici che si possono ottenere dalla frequenza dell’intero protocollo formato da 8 incontri a cui si aggiunge una giornata intensiva.

L’argomento verrà poi trattato da un’angolatura diversa, quella dell’alimentazione, nelle serate del 20 gennaio a Varese e del 27 gennaio a Laveno. Il Mindful Eating è infatti un percorso di consapevolezza alimentare che si basa sempre sul protocollo di Mindfulness e aiuta a ridurre gli episodi di abbuffata andando a incidere sulla perdita di peso.

Le serate informative proseguiranno con due incontri tenuti dalla dott.ssa Marta Zighetti che il 22 gennaio parlerà di “Attaccamento e amore: il potere della relazione” e il 29 gennaio degli effetti dei traumi emotivi sul cervello e sulla vita anche dopo anni. Entrambe questi incontri si terranno nella sede di Varese, in via Limido 48.

Per chi desiderasse invece avvicinarsi allo yoga, capire meglio cosa sia il rebirthing, provare lo shiatsu o meravigliarsi di fronte alle opere di caviardage può partecipare all’open day che si terrà sabato 18 gennaio al mattino. Molti degli insegnanti e dei collaboratori sono infatti a disposizione per poter illustrare i contenuti e le modalità dei loro corsi e delle loro pratiche. L’open day è un modo per entrare in contatto l’universo degli Esseri Umani che ruotano intorno a questa Associazione, uniti dall’intento di portare un approccio integrato al benessere e alla salute delle persone.

Tutte le informazioni sulle singole serate sono presenti sul sito www.essereesseriumani.com/eventi