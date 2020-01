Incidente sulla provinciale, grave un automobilista

È di due feriti di cui uno grave il bilancio dell’incidente che poco prima delle 20 si è verificato a Castano Primo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti due auto sono entrate in collisione in via Manara, nel centro della città.

Sul posto sono stati inviati cosi i soccorritori di ambulanze e automatiche mentre da Como iniziava ad alzarsi l’elicottero. Coinvolti complessivamente due uomini, uno di 24 e l’altro di 44 anni.

Il ferito in condizioni più critiche è stato caricato sull’elicottero e trasferito in ospedale in codice rosso. L’altro è stato stabilizzato sul posto e portato in ospedale in ambulanza ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Busto/Gallarate e Inveruno. I pompieri sono intervenuti con due autopompe hanno messo in sicurezza gli automezzi, liberato uno dei conducenti mediante l’uso di cesoie/divaricatore e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.