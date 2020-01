Abilità in informatica e tecnologia “certificate” a scuola

Nella giornata di sabato 25 gennaio la scuola media Righi ha ospitato la consegna dei primi 200 diplomi Eipass a 200 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo Varese 1.

La certificazione Eipass è un percorso di eccellenza nell’acquisizione delle competenze tecnologico-informatiche previste a livello europeo, e l’IC Varese1 è la prima scuola della città giardino ad essere centro di certificazione, per tutti gli alunni iscritti e anche per i cittadini interessati ad arricchire le proprie competenze in materia e spendibili anche sul mercato del lavoro.

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 a tutti i bambini e ragazzi iscritti nelle scuole dell’Istituto Comprensivo Varese 1 (a partire dalla classe 4^ primaria alla classe 3^ della scuola secondaria di primo grado) viene offerto durante l’orario curricolare un percorso didattico di informatica e tecnologia pensato per poter raggiungere alla fine di ogni ciclo (in quinta elementare e in terza media) gli esami per ottenere le certificazioni Eipass rispettivamente Junior e Junior di secondo livello.

La formazione è offerta e garantita a tutti gli studenti durante le ore curricolari, grazie all’iniziativa della docente Raffaella Giomi e ad una cinquantina di colleghi insegnanti già formati per poter guidare gli studenti nel percorso didattico. “La scelta di sostenere l’esame è invece in capo alle famiglie cui viene chiesto un contributo simbolico di 16 euro – spiega la dirigente Luisa Oprandi – E si tratta sostanzialmente di un rimborso spese, considerato che sul mercato la stessa certificazione ha un costo superiore ai 100 euro”.

L’IC Varese 1 offre la possibilità di raggiungere la certificazione Eipass a tutti i cittadini, riservando un prezzo agevolato ai familiari degli alunni iscritti.

Per maggiori informazioni contattare l’Istituto scrivendo a VAIC86900B@istruzione.it.