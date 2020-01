La nuova excellence dell’olio extravergine, Guido1860  

L’altissima qualità e un grande portato innovativo per nobilitare ulteriormente l’olio extravergine d’oliva, che da semplice condimento diventa coprotagonista dei piatti. È l’impegno di Guido1860, l’azienda che è riuscita a rivoluzionare un mercato restio al cambiamento, quello dell’extravergine d’oliva.

È di Guido Novaro, titolare di Guido1860, l’idea di creare una linea di oli d’oliva pregiatissimi, rappresentativi dell’italian gourmet excellence. E l’obiettivo è stato raggiunto: l’olio firmato Guido1860 si distingue per delicatezza, gusto deciso e ben caratterizzato.

L’ispirazione è arrivata durante la stesura di “Liscio come l’olio”, il libro in cui Novaro ripercorre la propria vita e la storia della sua famiglia.

Olio di oliva Guido1860: delicatezza e gusto in ogni piatto

La linea Guido1860 si compone di sei prodotti, ovvero sei diverse declinazioni dell’olio d’oliva. Sono ottimi per l’utilizzo nell’alta ristorazione e trovano spazio anche sulla tavola di chi non sa rinunciare al piacere della qualità.

Arricchiscono ogni portata, dall’antipasto al secondo, e possono essere impiegati a freddo e in cottura. Merito delle eccellenti materie prime: sono usate le migliori olive taggiasche e altre cultivar tra le più pregiate.

Ogni olio è contraddistinto da una nota di sapore unica. L’extravergine Genesi nasce dalla selezione di olive taggiasche, la cultivar più pregiata, raccolte a mano e spremute a freddo. È dolce ed equilibrato, perfetto per il condimento di piatti raffinati, specie se di pesce.

Armonie è un extravergine blend, espressione del sapiente abbinamento di olive taggiasche e altre pregiate cultivar italiane. Con un sapore elegante e delicato, è secondo solo all’olio taggiasco in purezza.

Dal carattere equilibrato e delicato, l’extravergine Gustò viene ottenuto da sole olive italiane. Si sposa con ogni pietanza, ma esprime al meglio le sue qualità a crudo, su verdure e carpacci di carne e pesce.

U l’è Bon è un olio di oliva blend dal sapore delicatissimo, pensato per il consumo quotidiano familiare. Un prodotto versatile, adatto al condimento di verdure e minestre, ma anche per fritture e salse.

Troviamo infine Toque e Toque D’Or. Il primo è un olio semplice, leggero e genuino, nato dall’unione di olio di oliva raffinato e olio vergine di oliva. È appropriato all’uso in cucina (anche grazie alla resistenza ad alte temperature) e per la preparazione di salse a freddo come la maionese.

Toque D’Or invece è un extravergine particolarmente indicato per la rifinitura dei piatti, ottenuto dal mélange dei migliori extravergini della Comunità Europea.

Non solo olio extravergine d’oliva, anche salse, creme, paté e sottoli

Oltre agli oli, l’offerta di Guido1860 comprende salse, sottoli, paté e creme. Una squisita selezione di prodotti che conferiscono unicità ad ogni ricetta, tutti accomunati da sapori legati alla tradizione culinaria italiana.

Nello specifico, troviamo paté di olive taggiasche, di carciofi e tonno, paté rosso di pomodori secchi, peperoncino piccante in olio di oliva, pesto genovese DOP (con e senza aglio) e olive taggiasche in olio extravergine.