La Pro Patria ospita la Juve U23 per tornare a gioire allo “Speroni”

Terminerà con la sfida alla Juve U23 la settimana più intensa della stagione della Pro Patria con tre partite in sei giorni. Appuntamento per sabato 25 gennaio (ore 15.00) allo “Speroni”, dove i tigrotti proveranno a ritrovare una vittoria interna che manca dallo scorso 6 ottobre, dal successo contro il Lecco.

Presentando la sfida contro i giovani bianconeri, mister Ivan Javorcic – che ha festeggiato oggi il compleanno – ha spiegato quale gara dovrà impostare la sua squadra: «Dobbiamo sempre lavorare sulla compattezza di squadra e di pensiero, quella che si è vista a Monza. Ci aspetta una partita con un alto livello di difficoltà, ci sono molti ostacoli da superare e giochiamo contro un avversario di talento e qualità. Per noi sarà un sabato importante, vogliamo tornare a vincere in casa, ma il risultato sarà il riflesso del gioco che riusciremo a esprimere».

Riguardo alla formazione, ancora out il difensore Andrea Boffelli e il centrocampista Tommaso Brignoli, è possibile che nell’undici titolare ci siano ancora dei cambi rispetto alla gara del “Brianteo”: «Rispetto a Monza penso ci possa essere una rotazione di giocatori, ci sarà qualche conferma e anche qualche cambio, in funzione alla partita e all’equilibrio. Le ultime due partite ci hanno lasciato tanto, domani dobbiamo dimostrare di continuare a crescere e dovremo fare un ulteriore sforzo».

«La Juve – conclude mister Javorcic – è una squadra con qualità importante con ragazzi di grande prospettiva, mi aspetto una partita di difficile lettura anche se è una formazione con una propria identità. Per me le squadre B rimangono un esperimento interessante, l’idea per me è molto valida. Bisogna però pensare a come farlo diventare più efficace. Per farlo stare in piedi dovranno cambiare qualcosa».

DIRETTAVN – La diretta della gara è già iniziata su VareseNews (guarda qui). Potrete animale il live con i vostri commenti o con gli hashtag #DirettaVn e #ProPatriaJuveU23 sui social.