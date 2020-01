Legambiente Saronno: “Respiriamo in una camera a gas”

Qualità dell’aria, Legambiente Saronno alza il livello d’attenzione sul tema inquinamento.

«Questo è il grafico della qualità dell’aria a Saronno per i primi 10 giorni di gennaio 2020. Viste le previsioni meteo, questa qualità dell’aria molto inquinata è destinata a perdurare nel tempo. I giorni di sforamento all’anno permessi sono 35 e non possiamo sempre far conto solo sulla pioggia», si legge in una nota diffusa sui social.

«Intanto a Saronno, non soltanto si programma un falò nei giorni più inquinati dell’inverno, ma si programmano fuochi d’artificio (con conseguente immissione di inquinanti nell’atmosfera) – prosegue Legambiente Saronno -. L’importante è essere coscienti delle proprie azioni. E noi vorremmo che tutti i saronnesi lo siano. I gesti quotidiani di ciascuno di noi hanno un impatto molto importante sulla qualità di vita della nostra città. L’uso indiscriminato dell’auto, le porte dei negozi lasciate aperte, il riscaldamento a gradi elevati, la combustione di legna in camini o in stufe non a norma… tutto concorre a farci respirare in una bella camera a gas».