Legnano e Castellanzese, trasferte pericolose

Il Legnano arriva da una sconfitta dolorosa interna e ha tanta voglia di rialzarsi immediatamente, la Castellanzese invece ha ottenuto una bella vittoria interna e ha l’obiettivo di prolungare il periodo positivo.

Domenica 2 febbraio (ore 14.30) per lilla e neroverdi sono in programma trasferte davvero insidiose e soprattutto sconti diretti per i rispettivi traguardi.

SCANZOROSCIATE – LEGNANO

Gara d’altissima classifica a Scanzorosciate, dove i giallorossi bergamaschi quarti in classifica ospiteranno il Legnano secondo. Le due squadra arrivano da gare negative: sconfitta a Castellanza per lo Scanzo, ko interno per i ragazzi di mister Giovanni Cusatis contro il Ponte San Pietro. I lilla non possono più perdere terreno, anche perché la corsa della Pro Sesto sembra essere ripresa e staccarsi ulteriormente dai sestesi in questo momento del campionato significherebbe perdere un treno importante.

CARAVAGGIO – CASTELLANZESE

Testa a testa salvezza a Caravaggio. Le due squadre arrivano allo scontro diretto con 28 punti a testa, appaiati in classifica un punto sopra alla zona playout. Sarà importante fare punti per la Castellanzese, un po’ per tenersi fuori dalla zona calda della classifica, un po’ per proseguire la striscia positiva. La squadra di mister Achille Mazzoleni si è ulteriormente rinforzata in settimana con l’arrivo del difensore classe 1998 Alessio Marcone, che darà una mano ai neroverdi fino al termine della stagione.