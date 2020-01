È morto il matematico Louis Nirenberg

Louis Nirenberg si è spento ieri a New York, avrebbe compiuto 95 anni il 28 febbraio. Una grande perdita per la “famiglia” di matematici, come abitualmente amava rivolgersi, che ha perso uno dei padri fondatori della teoria delle equazioni alle derivate parziali e un punto di riferimento per la Matematica e la Scienza, tutta la sua vita.

Leggi l’intervista di VareseNews:

«Nel 2014 insieme ad un gruppo di amici riuscimmo a convincerlo a tentare e accettò di venire a Varese in occasione di un workshop in suo onore per l’apertura della Riemann International School of Mathematics presso l’Università dell’Insubria nella sede di villa Toeplitz – Varese. Quel viaggio, mi disse poi in più occasioni, gli cambiò la vita e riprese infatti a viaggiare, l’anno successivo a Oslo per ricevere, insieme a John Nash, il prestigioso premio Abel, l’ultimo di una lunga serie. Ritornò poi in Italia più volte tra Roma, Pisa, Perugia e ancora a Varese nel luglio 2017: come recentemente ricordava, fu il momento più bello prima dell’aggravarsi della malattia, a cui seguirono alti e bassi. Quello fu l’ultimo viaggio», ricorda Daniele Cassani, direttore della Riemann International School of Mathematics sul sito dell’Università Insubria di Varese.