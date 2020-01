Nasce l’associazione “Arona fuori dal comune”

Un gruppo di amici, differenti esperienze, ma tanta voglia di condividere il sogno di una città migliore. In questi giorni è stata fondata l’associazione “Arona-Fuori dal Comune” creata da alcuni cittadini del comune aronese e non, con l’obiettivo di “accrescere la collettiva coscienza civica”.

Un libero spazio che si dichiara aperto alla discussione e al confronto al fine di affrontare questioni importanti per il cittadino e promuovere le migliori azioni amministrative sul territorio. L’obiettivo è far emergere i bisogni urgenti insieme a eventuali proposte operative, confrontandosi anche con le prassi già attive in altri comuni italiani.

Da questo studio di idee sbocceranno le diverse proposte e domande che verranno successivamente rivolte all’amministrazione comunale alla prova del voto in primavera.

Il circolo Wood di via Roma 78 ad Arona ospiterà i prossimi tre incontri dell’associazione dedicati ad alcuni temi di interesse generale: ambiente e territorio (mercoledì 19 febbraio); cultura, scuola e politiche giovanili (mercoledì 18 marzo); servizi alla persona (mercoledì 15 aprile).

«Crediamo nel dialogo, nel rispetto reciproco, nella trasparenza dei comportamenti, nell’accoglienza, nella giustizia, nella pacifica convivenza, nel confronto, nell’educazione civica e nella gentilezza. Abbiamo la seria intenzione di proporre iniziative a chi guida la nostra città.» Questa la presentazione del gruppo nella pagina facebook dedicata al gruppo Arona-Fuori dal Comune.