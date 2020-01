Nella frazione di Coarezza arriva internet a 100Mb grazie ad Eolo

La frazione di Coarezza, Comune di Somma Lombardo, ha sconfitto il digital divide grazie a Eolo e può finalmente contare su una connessione a 100 MB che garantisce agli abitanti del luogo Internet veloce con una tecnologia Fixed-wireless ultra-broadband.

L’azienda bustocca, specializzata nel portare Internet dove gli altri non arrivano, privilegia le zone del nostro Paese che, per caratteristiche orografiche, non possono ancora contare su una connettività stabile e adeguata alle necessità del mondo contemporaneo.

Nel caso di Coarezza, Eolo ha risposto alla richiesta di intervento della cittadinanza che, oppressa dalla situazione di digital divide, ha chiesto all’azienda tramite una raccolta firme di trovare una soluzione.

Ci sono voluti diversi mesi per realizzare il progetto perché Eolo ha dapprima cercato un posto dove posizionare una BTS, ripetitore radio che diffonde il segnale sul territorio, e successivamente, appurata la non idoneità delle aree utilizzate solitamente a questo scopo si è fatta carico dell’acquisto di un terreno appositamente a questo scopo. L’area ospita oggi un traliccio costruito interamente allo scopo di portare la connettività nella zona e oggi è attivo a 100MB.