Omicidio a Locarno, il giudice conferma l’arresto

Il giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) ha confermato l’arresto del cittadino svizzero 62enne domiciliato nel Locarnese, sospettato per la morte di una 52enne trovata cadavere la sera del 31 dicembre 2019 in via Pioda a Locarno.

L’uomo era già stato fermato nella notte di Capodanno. Secondo i vicini di casa, un uomo frequentava spesso la casa e aveva intimità con la 52enne, che si era trasferita in quella palazzina di recente.

Le ipotesi di reato sono di omicidio e omissione di soccorso. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Nicola Respini.