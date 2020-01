Donna trovata morta a Locarno, fermata una persona

Una donna di 52 anni è stata trovata morta in una abitazione di via Pioda a Locarno e Ministero pubblico e Polizia cantonale hanno disposto il fermo di un uomo, la cui posizione è al vaglio.

Nella serata di martedì 31 dicembre la Centrale comune d’allarme era stata allertata per una persona colpita da malore in un’abitazione di via Pioda a Locarno. Si trattava appunto della 52enne, cittadina svizzera domiciliata nel Locarnese, che era stata poi trovata già morta al momento dell’arrivo dei soccorsi.

“Gli accertamenti finora esperiti – comunicano Ministero pubblico e Polizia cantonale – non permettono di escludere l’intervento di terze persone. Per questo è stato nel frattempo fermato un uomo la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti”.

L’inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Nicola Respini e per ora non ci sono altri dettagli.