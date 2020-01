Pinocchio al teatro “roteante”

Più di un teatrino, più di una cantastoriata, più di uno spettacolo di commedia dell’arte: più di una semplice storia. La storia di “Pinocchio” raccontata, cantata e interpretata su di un teatrino rotante, che appare e scompare sotto gli occhi del pubblico per regalare un momento di divertimento e fantasia. A portarlo in scena domenica 12 gennaio alle ore 16.30 al Teatro sociale Delia Cajelli di Busto sarà la compagnia Tabagai per un nuovo appuntamento della rassegna Scintille curata dal Progetto Zattera.

“Trabagai” nella parlata livornese vuol dire traffici, piccoli mercati, acrobazie di sopravvivenza. Lo stile dei primi comici era basato su continui “trabagai” e lotte per vedere riconosciuto il loro mestiere, traendo ispirazione da tutto ciò è nato il Teatro Trabagai, che divulga la cultura del teatro attraverso la diffusione della conoscenza delle tecniche della commedia dell’arte, della clownerie, della musica e delle tradizioni popolari.

Tanto ricco è il bagaglio di esperienze che contribuisce a questa divertente e più che mai dinamica messa in scena di Pinocchio, per uno spettacolo di narrazione, musica dal vivo e pupazzi.

Il costo del biglietto è di 7 € a persona (gratuito per i bambini sotto i 3 anni).

Per info e prenotazioni e info 349.3281029 oppure prenotazionesociale@libero.it.