Polemiche a Sanremo per le presentazioni di Amadeus

Il festival di Sanremo non è ancora iniziato ed è già polemica. Tutto è nato quando, durante la conferenza di presentazione della prossima edizione, il conduttore Amadeus ha presentato le undici donne che lo accompagneranno sul palco dell’Ariston. In particolare, a sollevare le critiche, sono state le parole pronunciate per introdurre Francesca Sofia Novello. «Ho scelto Francesca perché è una donna bellissima e poi capace di stare accanto a un grande uomo, pur rimanendo un passo indietro» ha detto il conduttore. Il “grande uomo” in questione è il motociclista Valentino Rossi.

Frasi poco felici, alle quali hanno fatto seguito diverse critiche, tra le quali quelle dell’influencer varesotta da 233 mila follower Imane Jane che scrive sul suo Instagram:

D’altra parte non è l’unica ad aver notato le parole poco felici del conduttore che ha risposto sul suo profilo Instagram con un seguente post.