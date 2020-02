Sanremo 2020, tutto quello che dovete sapere

Come ogni anno, sta per cominciare il Festival di Sanremo, la cui settantesima edizione sarà in onda da martedì 4 a sabato 8 febbraio, e verrà trasmessa su Raiuno ogni sera a partire dalle 20.35.

L’edizione si articolerà su cinque serate, suddivise in due sezioni: Campioni e Nuove proposte.

Per la prima volta, mancherà la storica “giuria di qualità”, ci saranno però ben tre giurie che si esprimeranno per valutare i brani della categoria Campioni: la Giuria Demoscopica, l’Orchestra del festival e la Giuria della Sala Stampa Tv Radio e Web. I telespettatori potranno comunque votare tramite messaggio di testo o chiamando telefonicamente.

Il dopo Sanremo, quest’anno, si vedrà solo su Rai Play: protagonista dell’Altro Festival è Nicola Savino con, tra gli altri, la partecipazione di Myss Keta, i Gemelli di Guidonia, il comico Valerio Lundini e l’esperto del Festival Eddy Anselmi.

I CANTANTI IN GARA

I 24 Big in gara faranno l loro prima uscita martedì e mercoledì.

I primi 12 ad esibirsi, martedì 4 saranno Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Vibrazioni e Alberto Urso.

Mercoledì 5 toccherà agli altri 12: Giordana Angi, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Levante, Enrico Nigiotti, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca e Michele Zarrillo.

Anche le nuove proposte si esibiranno per la prima volta tra martedì e mercoledì: il 4 toccherà agli Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassmann e Tecla Insolia. Il 5 sarà la volta di Fasma, Matteo Faustini, Martinelli e Lula, Marco Sentieri.

GLI OSPITI DELLA 70ESIMA EDIZIONE

Non mancheranno gli ospiti, internazionali e non: per citarne alcuni, Roberto Benigni, Christian De Sica, Gianna Nannini, Ghali e Zucchero. Ma anche i Ricchi e Poveri nella loro formazione originale, Albano e Romina eccezionalmente insieme e Johnny Dorelli. Tra artisti internazionali presenti ci saranno Dua Lipa, Mika e Lewis Capaldi.

Insieme ad Amadeus, nei 5 giorni di gara, ci saranno collaboratori e ospiti speciali – si potrà chiamarli conduttori? Ce ne accorgeremo durante le puntate – Fiorello e Tiziano Ferro, oltre alle sue “donne” che tante polemiche hanno scatenato: Antonella Clerici, Mara Venier, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello, Sabrina Salerno e Diletta Leotta, Rula Jebreal.

SANREMO, I BIG DELLA STORIA

La prima edizione si è tenuta nel 1951, fu presentata da Nunzio Filogamo e dal suo inconfondibile saluto ad “amici vicini e lontani”, e vide competere solo tre interpreti, il Duo Fasano, Achille Togliani e Nilla Pizzi, che vinse con il brano “Grazie dei fiori”. Nel corso della sua storia, il festival ha visto partecipare artisti del calibro di Luigi Tenco, Adriano Celentano, Lucio Dalla, Jovanotti, Fiorella Mannoia, Mia Martini e Loredana Bertè. Claudio Villa e Domenico Modugno sono i soli a vantare 4 successi a testa, seguiti da Iva Zanicchi con tre vittorie all’attivo.

LE POLEMICHE DELL’ANNO

Polemiche sono scoppiate sui social in seguito alle dichiarazioni sessiste rilasciate da Amadeus durante la presentazione delle sue collaboratrici e il “caso” Rula Jebreal, alle quali sono seguite numerose critiche, da Red Ronnie all’economista e della curiosa influencer varesina di nascita e ora milanese ImenJane, che di solito parla di economia politica ma che ha visto il suo commento su Sanremo diventare virale, tanto per citarne un paio. E persino un hashtag di protesta, #iononguardosanremo, dopo la “scoperta” del rapper Junior Cally.

Con queste premesse ci saranno sicuramente ottimi motivi per non perdersi le cinque serate della manifestazione.