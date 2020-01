Le canzoni di Sanremo cantate in un medley

Il Festival di Sanremo si avvicina e il coro pop “Filling the music” ha deciso di omaggiarlo con una serie di video.

La formazione svizzera, diretta da Tamara Brenni, è formato da bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Già in passato si è fatta conoscere per la pubblicazione di video da milioni di visualizzazioni, dove i giovani cantanti interpretano canzoni d’attualità. Ora, in vista del festival della canzone italiana, insegnante e alunni hanno deciso di pubblicare sul loro canale Youtube sette medley che porteranno l’ascoltatore in un viaggio nella musica pop italiana dal 1951 al 2020.

Ogni video infatti, racconterà una decade di successi attraverso i ritornelli delle canzoni vincitrici delle varie edizioni, con l’obiettivo di celebrare la musica italiana e raccontarla alle giovani generazioni.

Il progetto, con il patrocinio del Museo del Festival di Sanremo è stato ideato e curato da Marco Canova e prevede che i primi sei videoclip vengano pubblicati a partire dal 30 gennaio sul canale YouTube di Filling the music. L’ultimo verrà pubblicato alla conclusione del Festival, includendo in chiusura il ritornello della canzone vincitrice.