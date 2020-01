Primarie Cortisonici: i film del concorso li decidi tu

Anche quest’anno Cortisonici Film Festival, a Varese dal 2 al 4 aprile 2020, vuole coinvolgere il suo pubblico nella scelta dei cortometraggi per Concorso. Alla segreteria del festival sono arrivati 3.745‬ cortometraggi da 127 nazioni diverse, segno dell’attenzione che il festival si è ritagliato tra i registi emergenti e le piccole case di produzione di tutto il mondo; oltre 450 i cortometraggi arrivati dall’Italia.

Il comitato di selezione, coordinato per questa edizione da Marta Uslenghi, ha visionato i film arrivati selezionato la gran parte dei lavori che finiranno in concorso. Sono stati lasciati alcuni posti liberi con la voglia di coinvolgere gli spettatori del nostro festival nella scelta di uno/due cortometraggi da portare nella competizione internazionale. Per chi vuole aiutare l’Associazione Cortisonici in questo lavoro di visione e selezione l’appuntamento PRIMARIE CORTISONICI è fissato per venerdì 31 gennaio 2020 presso le cantine Coopuf di Via De Cristoforis alle ore 21.00 (ingresso a offerta libera) dove

verranno proiettati i cortometraggi e verrà chiesto al pubblico di esprimere un voto.

Segnaliamo che alcuni dei film saranno proiettati in lingua originale con i sottotitoli inglese. A completare la serata, oltre alle proiezioni primarie, ci sarà il #VenerdìdaPovery con il mercatino dei DVD Brutti e il Dj-Set a cura de La Mossa e di Dj Balera. Che sia vinile, dunque, o musica moderna, contemporanea, la selezione la sceglierete voi! L’evento è organizzato da Associazione Cortisonici, Cantine Coopuf, Madboys Eventi. Non astenetevi, venite a votare alle primarie Cortisonici.