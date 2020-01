Pro Patria a Crema in cerca di punti e riscatto

Dopo la sconfitta nella prima partita del 2020, alla Pro Patria tocca affrontare una settimana intensa, fitta di impegni: si parte domani con la trasferta a Crema per la gara contro la Pergolettese (calcio d’inizio alle ora 15), passando il mercoledì al “Brianteo” di Monza (per recuperare la prima giornata del girone di ritorno), per poi chiudere, sabato 25, allo Speroni contro la JuveU23. Fanno tre gare in sei giorni, in un momento non proprio eccellente per i tigrotti.

C’è da riscattare la prestazione di sabato scorso: «E’ stata una partita dove semplicemente – dichiara mister Ivan Javorcic – abbiamo fatto più errori degli avversari, e il risultato ne è stato compromesso. La cosa peggiore è aver preso tre gol da palla ferma, dato che ci ha fatto riflettere e lavorare per capire dove abbiamo sbagliato. Detto questo, resto sicuro della serietà con cui questo gruppo ha iniziato l’anno nuovo, e sappiamo di dover far tornare lo “Speroni” il nostro fortino».

Per quanto riguarda gli avversari, che stanno passando un ottimo periodo di forma (arrivati non a caso a 6 partite senza perdere), il tecnico croato non si sbilancia più di tanto: «Sono sempre curioso di incontrare squadre così, anche perché poi è una cartina tornasole per capire come siamo fatti noi. Sono in fiducia e non sarà facile andare a rompergli le uova nel paniere, ma penso che l’importante sia fare una buona prestazione, di reazione a sabato. La rabbia c’è ma è essenziale che venga incanalata in qualcosa di positivo e costruttivo. Sarà una settimana tosta, ma forse è un bene, perché così si sollecitano gruppo e singoli a dare di più. Domani in particolare dobbiamo essere concreti: sappiamo di ‘saper fare’ ma adesso è arrivato il momento di “fare”».

Poche indicazione sulla formazione che vedremo in campo domani: sono tutti convocati tranne Brignoli. Probabile rivoluzione del centrocampo, mentre in porta tornerà, salvo sorprese, Tornaghi.

