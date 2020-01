Ross Tedesco non basta, Mastini rimontati e sconfitti a Caldaro

Inizia male il 2020 dei Mastini che nella prima partita giocata del nuovo anno vengono rimontati e battuti in casa del Caldaro. I gialloneri crollano del terzo periodo subendo quattro reti e perdendo la partita con un aspro 6-2.

Eppure la gara non era iniziata male per i ragazzi di coach Da Rin. Dopo la rete dei padroni di casa in apertura (Maximilian Soelva 5.15) i Mastini sono riusciti a ribaltare la situazione con la doppietta di Ross Tedesco (13.34 e 18.54) che ha permesso ai suoi di portarsi in avanti.

Nel secondo parziale i Mastini non sono riusciti a costruire occasioni da gol mentre il Caldaro, grazie al gol di Michael Felderer (33.07), ha trovato la via della rete pareggiando il match sul 2-2.

Terzo periodo invece da dimenticare per i gialloneri, che subiscono quattro reti, si innervosiscono e si portano a casa una pesante sconfitta per 6-2. Le quattro marcature degli altoatesini che piegano la resistenza varesina sono state firmate da Maximilian Soelva (43.06), Raphael Felderer (49.32), ancora Soelva (52.23) e da Michael Felderer (55.14).

In termini di classifica non cambia praticamente nulla per i Mastini, che mantengono le distanze dal Pergine terzo, sconfitto in casa 4-1 dal Merano sempre più primo in classifica.

Caldaro – Mastini Varese 6 – 2 (1:2 1:0 4:0) 5’15” (C) Soelva (Kostner, Mattsson), 13’34” (MV) Ross Tedesco (Vanetti, Asinelli), 18’54” (MV) Ross Tedesco (Ilic, Asinelli), 33’07” (C) M. Felderer (Maffia), 43’06” (C) Soelva (Massar, Felderer), 49’32” (C) R. Felderer (Andergasse, Gius), 52’23” (C) Soelva (M. Felderer, Maffia) PP1, 55’14” M. Felderer (Andergassen, Wieser) CALDARO: 50 D. Morandell (1 A. Andergassen), 4 Massar, 6 Raffia, 8 Schoepfer, 17 Volcan, 94 Celmenti, 7 Mattsson, 10 Soelva, 14 B. Andergassen, 21 R. Felderer, 33 Kostner, 47 S. Andergassen, 55 Wieser, 75 Gius, 91 M. Felderer. Coach: Karl Anderlan MASTINI VARESE: 65 Tura (33 Menguzzato), 3 Schina, 5 Re, 20 Cecere, 22 E. Mazzacane, 34 F. Borghi, 64 Lo Russo, 90 Ilic, 4 Perna, 6 Ross Tedesco, 12 Franchini, 16 Vanetti, 17 Andreoni, 19 Teruggia, 21 M. Mazzacane, 23 M. Borghi, 32 P. Borghi, 74 Asinelli, 88 Privitera. Coach: Massimo Da Rin

CLASSIFICA: Merano 51; Varese 46; Pergine 40; ValpEagle 35; Appiano 31; Bressanone 26; Alleghe 23; Caldaro, Unterland 21; Valdifiemme 19; Como 16.