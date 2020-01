Sciatori d’epoca a Bielmonte per una gara d’antan

Sarà un fine settimana speciale, dall’atmosfera vintage e dall’entusiasmo in stile “Eroica”, quello in programma l’8 e il 9 febbraio all’Oasi Zegna: un weekend dedicato al maestro Mario Ferragut che nel 1956 fondò la Scuola Sci di Bielmonte.

Sabato 8 febbraio alle 18.15 è prevista una gara di sci d’antan aperta a chiunque voglia partecipare, purché in possesso di sci dritti. Sono previste cinque categorie: pionieri (sci di legno con solette non plastificate e scarponi in cuoio), antichi (scarponi cuoio, sci di legno, solette plastificate o metallo e fibre antecedenti il 1975), vintage (scarponi in plastica, sci dritti, metallo e plastica antecedenti il 1985), pionieri telemark (sci di legno, scarponi cuoio), vintage telemark (sci dritti in metallo e plastica).

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Sono previsti, inoltre, premi per il concorrente più giovane e per quello più anziano. Sarà un weekend di festeggiamenti, fra sport, sfilate in abbigliamento d’epoca e mostra, nel contesto naturalistico dell’Oasi Zegna, adatto non solo agli appassionati di sci, ma anche a chi desideri, semplicemente, vivere l’atmosfera genuina e rilassata del parco naturale di Valdilana, magari approfittando dell’ampia offerta gastronomica locale, o dei numerosi tracciati da fare con le ciaspole. (Per info sull’evento Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna – 015.744178).

Le iscrizioni sono aperte fino a un massimo di 120 partecipanti

Costi Iscrizione alla gara: 20 euro, compreso skipass serale

Dove mangiare Cena del sabato all’albergo ristorante Bucaneve (30 euro a persona); pranzo della domenica al Rifugio Monte Marca (25 euro a testa, incluse nel prezzo salita e discesa in seggiovia per chi non scia). Cena e pranzo vanno prenotati entro il 31 gennaio presso le rispettive strutture

Maggiori info qui