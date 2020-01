Scuole elementari di Gorla Minore, arriva la nuova scala antincendio

«A fine mese verrà installata la nuova scala antincendio al plesso del Gorlino, dotata di tutte le certificazioni di sicurezza necessarie» – la comunicazione dell’Amministrazione comunale arriva a spazzare via mesi di polemiche e dubbi.

L’argomento aveva fatto infatti discutere l’intero paese, destando in allarme parte dei genitori dei bambini che frequentano le scuole elementari del paese, nella sede del Gorlino: con la collocazione della nuova struttura, adesso si metterà finalmente fine alle preoccupazioni di mamme e papà.

La scala di emergenza dell’edificio è in via di rifacimento completo da una nuova ditta appaltatrice, dopo i problemi di certificazione avuti dalla scala costruita in precedenza, un lavoro che – come spiegato più volte dal sindaco Vittorio Landoni e dall’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Migliarino – “non era pericoloso per i bambini e il personale scolastico: a causa del montaggio realizzato, infatti, fisso con le saldature, la struttura non poteva essere validata come a norma, ma era solida”.

«La nuova scala avrà il montaggio mobile che sarebbe dovuto esser scelto dall’inizio e sarà quindi certificata, come prevede la legge. Abbiamo fatto il possibile per accelerare i tempi e porre rimedio al problema creatosi. Rimarchiamo che la scala precedente non era stata pagata: il Comune aveva saldato le sole opere murarie» – rimarca il Primo cittadino.

Una notizia accolta con soddisfazione da Fabiana Ermoni, capogruppo di opposizione, che in questo lasso di tempo aveva puntato i riflettori sulla questione: «Finalmente: ciò che chiedevamo era appunto che la scuola avesse un piano di sicurezza adeguato. Abbiamo contestato le tempistiche, il mancato controllo e sopratutto la gestione della questione-scala, ma sempre con la volontà di preoccuparci per la collettività. Non era di certo nostra intenzione fare campagna elettorale su questo argomento: ci premeva sollecitare l’intervento dell’Amministrazione. Prima arriverà la scala nuova – conclude la capogruppo – meglio sarà per la nostra scuola, quindi ben venga questa notizia».

Quella della scala, non è la sola questione relativa alla scuola su cui si sta muovendo l’Amministrazione Landoni evidenzia come nei prossimi mesi «si cercherà un dialogo e un confronto con il Comitato Genitori, nato recentemente, con la volontà di coinvolgerli nelle scelte che riguarderanno la scuola e il Piano di diritto allo studio. La spesa sociale comunale è importante, per questo è giusto comprendere appieno le esigenze dei cittadini».