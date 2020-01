Sparisce mentre è a spasso col cane, ricerche in corso

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di lunedì a Comerio in località Casa Muro per ricerca persona. Un uomo classe ’42 uscito questa mattina col proprio cane per una passeggiata risulta irreperibile .

E’ stato attivato il protocollo provinciale di ricerca persona. In loco è stato allestito l’U.C.L. (Unità Comando Locale) da dove gli specialisti vigili del fuoco del nucleo T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) stanno coordinando le operazioni (immagini di repertorio).

Da Malpensa è stato fatto alzare in volo il “Drago 84” con a bordo gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia.

Alle operazioni stanno partecipando i volontari della protezione civile.