Sporcizia al Biviglione «Situazione indecente»

Ci sono i profilattici a terra, con ancora le confezioni di colore blu strappate e gettate e perfino un paio di mutande appese a un albero.

Galleria fotografica Rifiuti abbandonati al Biviglione 4 di 8

E fin qui potrebbe bastare, anche se non è certo una novità: gli sporcaccioni del sesso all’aperto sono un po’ dappertutto, quando riescono a trovare il posto giusto.

Ma il naso di “Mulecche“, un cane portato a passeggio dall’operatore cinofilo Giovanni Castiglioni ha fiutato ben altre schifezze: detriti e inerti, rifiuti di cantiere, plastica e carta, materassi e sacchetti contenenti di tutto.

Siamo nella frazione lunense di Biviglione e le foto sono estratte da un breve video girato nella giornata di ieri, mercoledì 22 gennaio.

Giovanni, 33 anni, di Marzio che lavora coi cani si era da poco avventurato per la quotidiana passeggiata con l’amico a quattro zampe quando si è imbattuto in una vera e propria montagna di schifezze.

«Avevo già in passato notato e segnalato in questa zona alcuni abbandoni di rifiuti in un caso anche un’intera soletta di un appartamento lasciata a marcire fra il sottobosco, ma una schifezza del genere non me la sarei mai aspettato: c’è gente che viene nel bosco per camminare e rimanere a contatto con la natura. Altri ci vengono per sporcare e abbandonare rifiuti. Magari sono gli stessi che si lamentano per la presenza dei cani. Non ho parole».

La zona dove è stata trovata la mini discarica nel bosco è in una zona che si perde nel bosco partendo da una strada asfaltata: «Il punto è che questo luogo è raggiungibile con l’auto, ma difficilmente controllabile».

E gli sporcaccioni ne approfittano.