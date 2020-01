Strocche in fila …aspettando la Befana

Le rime piacciono alla Befana, si sa, e non solo nella canzoncina a lei dedicata. Anche per questo alla vigilia dell’Epifania, domenica 5 gennaio, l’associazione “Maddalena Forever” propone un pomeriggio da passare in compagnia, dalle ore 15.30 nella sala civica “Lino Cova” della frazione Maddalena di Somma Lombardo “Aspettando la Befana”.

Prima di partire con la sua scopa per la lunga notte, la Befana in persona incontrerà i bambini per una merenda fatta di giochi e letture di rime e filastrocche tratte dal libro “Strocche …in fila” appena dato alle stampe da Maria Aliprandini, storica educatrice del nido di Somma Lombardo.

La sala civica “Lino Cova” è in via Martiri della Libertà 1, frazione Maddalena di Somma Lombardo.

Partecipazione libera e gratuita.

Per maggiori informazioni contattare il 347 8308237.