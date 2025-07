Michelle Spinoni, bronzo ai campionati italiani, premiata a Somma Lombardo

Un podio al campionato italiano val bene un invito del sindaco. Michelle Spinoni, giovane atleta della Ju Green Asd di Gorla Minore, è la campionessa provinciale e regionale di ciclismo in carica nella categoria Esordienti e a questi risultati ha dato un ulteriore tocco tricolore.

Ai recenti Campionati Italiani disputati a Gorizia, Spinoni ha infatti ottenuto un prezioso terzo posto tra le “Esordienti I° Anno” alle spalle di Aurora Cerame e Carlotta Casarotti.

Dopo pochi giorni dal suo rientro dal Friuli Venezia Giulia, l’atleta del club presieduto da Cesare Bosetti ha quindi ricevuto un riconoscimento dalle mani del sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria, accompagnato nella circostanza dall’assessore allo sport Edoardo Piantanida Chiesa.

Bellaria si è quindi congratulato con Michelle, 13 anni e tante belle speranze, e l’ha ringraziata per aver portato in alto il nome di Somma Lombardo in un appuntamento così rilevante nel panorama ciclistico tricolore. Spinoni è allenata dagli esperti Giovanni Villanova e Ugo Menoncin, e in questa stagione ha già colto diversi podi di categoria in gare di livello nazionale.