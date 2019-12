“Strocche…in fila”, dal nido al libro

Tutto è iniziato con quaderno sul comodino, per cominciare a catturare piccole frasi in rima che cono il tempo sono diventati dei racconti, o meglio delle filastrocche. Una cinquantina in tutto di cui 24, la metà sono state scelte dall’autrice per pubblicare il suo primo libro: “Strocche…in fila”, che sarà presentato per la prima volta sabato 7 dicembre dalle ore 15 alle 17.30 nella sala polivalente Giovanni Paolo II di via Marconi 2 a Somma Lombardo.



L’iniziativa sarà un vero e proprio evento dedicato ai bambini com’è nello spirito dell’autrice, Maria Aliprandini, da 38 anni educatrice del nido di Somma Lombardo. Dopo essersi presa cura di generazioni di bambini, raccontando loro centinaia di storie e filastrocche, Maria Aliprandini ha iniziato a scriverne di proprie, per poi raccontarle ai suoi bimbi in asilo. “E hanno avuto un gran successo, al di sopra di ogni aspettativa – racconta l’autrice – sono state le mamme a chiedermi tante volte da dove veniva uno storia o dove potevano trovare quella filastrocca e così ho pensato di raccoglierle in un libro, che è stato poi illustrato con la collaborazione di Masha Maskam.



Anche se l’immagine di copertina è invernale, all’interno del libro si trovano filastrocche per tutte le stagioni, con tutti gli ambienti, gli animali e i personaggi cari ai bambini, com’è per “Lupetto e draghetto” la prima filastrocca scritta sul quaderno appoggiato sul comodino scelta per aprire anche il libro. “Scegliendo quelle più adatte alla pubblicazione ho pensato ai nonni e ai genitori che li leggono assieme a figli e nipoti, accoccolati sul divano in un momento di condivisione preziosa”, spiega l’autrice.



I bambini e le famiglie che vorranno partecipare all’iniziativa saranno accolti alle ore 15 dallo spettacolo di magia dell’illusionista Matteo Ballarati. Poi le letture e il racconto di Maria Aliprandini e infine merenda per tutti.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni sul libro e come trovarlo cliccare la pagina di Fb dedicata.