L’educatrice del nido scrive una filastrocca per i bimbi a casa

Una “strocca in fila” un po’ speciale quella scritta in questi giorni da Maria Aliprandini, da 38 anni educatrice del nido di Somma Lombardo, per i suoi bambini e per tutti i piccoli che, come loro, in questo giorno sono a casa, lontani dagli amici.

Una filastrocca leggera per spiegare loro, con parole semplici, che non sono soli, che stare a casa è un grande gesto di amore e, soprattutto, che si tornerà a giocare insieme e sarà bellissimo.

Anche in questo caso, come nel libro che contiene le prime filastrocche di Maria Aliprandini, l’illustrazione di “Pianeta Mio” è di Masha Maskam

PIANETA MIO

Tengo in mano il mio pianeta,

più prezioso della stella cometa;

me lo stringo forte al cuore

perché nel mondo c’è tanto dolore.

solo con l’amore non può guarire,

ma con l’unione e il rispetto di tutti

posso aiutarlo a non soffrire;

aiutarlo a reagire

finché il suo sorriso possa riapparire.

Voglio tornare presto a giocare

libera nei prati e in riva al mare;

rivedere tutti i miei amici

e passare con loro tanti momenti felici!