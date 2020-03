La poesia di Roberto Piumini sul coronavirus per i nipotini

Grande autore di libri e poesie per l’infanzia, Roberto Piumini, nei giorni scorsi ha scritto una filastrocca sul coronavirus. L’ha scritta per i suoi nipotini che frequentano una scuola di Varese, ma l’ha regalata tutti i bambini che, come loro, sono costretti in questi giorni a stare a casa, senza scuola, senza sport e quindi senza contatto diretto con gli amici.

Una situazione difficile che lo scrittore spiega ai bambini con parole semplici e immagini leggere, in un gioco di rime capaci di chiarire e infondere fiducia e sicurezza nel cuore dei più piccoli. Parole semplici, misurate efficaci.

Parole che a partire da venerdì 13 marzo hanno fatto il giro della provincia, arrivando anche nelle google classroom, ad esempio in questo video della maestra di Cuvio, Alessandra Santamaria, ospite di Varesenews a gennaio assieme ai giovanissimi giornalisti della redazione del giornalino scolastico della primaria.

Di seguito il testo della poesia di Roberto Piumini.

Che cos’è che in aria vola?

C’è qualcosa che non so?

Come mai non si va a scuola?

Ora ne parliamo un po’.