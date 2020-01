Subito un big match per la Caronnese

Partirà subito forte il 2020 della Caronnese che per la prima gara del nuovo anno – domenica 5 gennaio ore 15.00 – affronterà la trasferta di Sanremo per affrontare la Sanremese seconda in classifica.

Forte del quarto posto alla fine del girone d’andata i rossoblu proveranno a iniziare con un risultato positivo il nuovo anno solare e il girone di ritorno, anche perché la gara verrà trasmessa in diretta su Sportitalia e nessuno vuole sfigurare davanti alle telecamere.

Sarà quindi seconda contro quarta, uno scontro di vertice alla prima gara del 2020 che può già dare indicazioni precise per il girone di ritorno del combattuto Girone A della Serie D.