Caronnese, un girone di andata sempre ai piani alti

28 punti, sette vittorie, sette pareggi e tre sconfitte. Chiude con questo score l’andata del Girone A di Serie D la Caronnese, che al giro di boa si trova al quarto posto, staccata di 4 punti dalla capolista Prato. (Foto Facebook – Agostino Castelnuovo – Sc Caronnese)

E’ stata una prima parte di stagione positiva per i rossoblu, sempre a contatto con i primi posti e per qualche settimana anche in vetta alla graduatoria.

Il Girone A ha seguito un andamento anomalo: per tante settimane la classifica è stata cortissima e solo nelle ultime giornate si è delineata un po’ la gerarchia. Si è passati da avere nove squadre in cinque punti a una situazione meno aggrovigliata, anche se dal primo al sesto posto – primo fuori dai playoff – passano solo cinque lunghezze.

La Caronnese di mister Roberto Gatti ha fatto un po’ fatica a trovare la giusta quadratura, poi ha infilato un bel filotto di risultati utili – otto giornate, dalla sesta alla tredicesima, senza sconfitte e con 16 punti raccolti – prima di avere un piccolo calo nel finale di andata. Qualche disattenzione di troppo, come la rimonta interna subita dalla Lucchese, non ha permesso a Corno e compagni di avere una migliore posizione di classifica. L’obiettivo per la la seconda parte di stagione sarà ridurre al minimo questi cali di tensione.

Dando uno sguardo ai singoli calciatori la sorpresa più lieta di questa stagione è senza dubbio Daniele Sorrentino. Arrivato dall’Eccellenza, alla prima esperienza in categoria, ha chiuso il girone di andata in doppia cifra (10 reti). Si conferma un punto fermo capitan Federico Corno, 8 gol all’attivo e tanta personalità per la bandiera di questo club.

Il 2020 dei rossoblu si aprirà il 5 gennaio con la difficilissima trasferta in casa della Sanremese. I liguri avranno tanta voglia di rivincita dopo il pareggio nell’ultima giornata che ha fatto perdere loro il primo posto in classifica e il titolo di campioni d’inverno.