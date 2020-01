“Sulle strade di Alfredo Binda” con i soci del Panathlon

La prossima edizione della “Sulle strade di Alfredo Binda”, l’evento per ciclisti amatoriali in programma il prossimo 8 marzo, avrà un risvolto speciale. La manifestazione – randonné e ciclostorica – sarà infatti valida anche come prima edizione del raduno ciclistico del Panathlon International, l’associazione che raduna ex atleti e sportivi a livello sovranazionale.

L’iniziativa, nata da alcuni soci della sezione varesina del Panathlon (Miriam Martinoli, Sergio Gianoli e Albino Rossetti) è stata avallata dal presidente Franco Minetti con l’intento di ricordare proprio Binda, vincitore di tre mondiali di ciclismo su strada (record assoluto, eguagliato ma non ancora superato) e a sua volta illustre panathleta.

La “Sulle strade di Alfredo Binda” si svolgerà con partenza e arrivo da Cittiglio, il paese natale del grande campione del pedale, ed è organizzata dal punto di vista tecnico da tre società sportive: AmiciBici, G.S. Contini e Funtos Bike. I partecipanti potranno scegliere uno dei tre percorsi previsti, da 50, 100 o 130 chilometri e utilizzare – nella modalità della ciclostorica – anche biciclette del passato.

L’evento è supportato dalla Varese Sport Commission e sarà anche la prima prova della “Ciclovarese Rando Challenge”, circuito che raduna diverse manifestazioni di questo genere. Le iscrizioni, intanto, sono state aperte sul sito ufficiale (QUI).