A teatro il musical dei Queen, “Tirate fuori il rock che c’è in voi”

«Abbiamo tutti un rock da vivere, questo spettacolo aiuta a tirarlo fuori». Claudio Trotta non ha dubbi sugli effetti che avrà “We Will Rock You” sugli spettatori che domani sera (venerdì 10 gennaio) andranno al teatro di Varese per vedere lo spettacolo con le musiche dei Queen. «I fan della band non resteranno delusi», assicura il fondatore di Barley Arts.

Dopo dieci anni infatti, Trotta ha deciso di “riaccendere la scintilla” e di riportare sul palcoscenico il musical nato dal libro di Ben Elto. «Ma attenzione, è una “no replica”» precisa. «Quando ho realizzato per la prima volta “We Will Rock you” in Italia, Brian May e Roger Taylor hanno avuto un ruolo importante nella costruzione dello spettacolo. Ero tenuto a mettere in scena la produzione originale inglese così com’era, con le stesse coreografie e le stesse scenografie. Questa volta non è stato così».

L’attuale versione di “We Will Rock You” invece, vede «un allestimento scenografico completamente nuovo, frutto dell’immaginazione di Colin Mayes, coreografie ideate e curate da Gail Richardson» racconta Trotta. «Io, Valentina Ferrari e Michaela Berlini inoltre, abbiamo modificato e implementato il testo. I due protagonisti sono Galileo (Luca Marconi) e Scaramouche (Martha Rossi) e le canzoni dei Queen, tutte rigorosamente in inglese, sono funzionali a questa storia cha parla di rivoluzione e libertà. In questo spettacolo, e ne sono orgoglioso, c’è un grande rispetto per la loro musica e per la qualità delle loro composizioni».

Dopo il grande successo del film “Bohemian Rapsody” lo spettacolo rappresenta un’altra bella occasione per rivivere tutta la grandezza del gruppo: «Cosa rappresentano? Prima di tutto tanti sentimenti e questo viene testimoniato anche dal film uscito recentemente dove viene evidenziato un concetto fondamentale: insieme si possono fare molte cose, da soli c’è solo tristezza. I Queen hanno rappresentato l’importanza della diversità culturale e musicale, fin dalla loro nascita. Le loro canzoni hanno attraversato generazioni e generi differenti, senza rinunciare ad una grande complessità musicale. Hanno rappresentato il coraggio, basta pensare alla decisione di incidere e trasmettere un brano lungo otto minuti come Bohemian Rhapsody, ad esempio». A maggio Brian May e Roger Taylor saranno a Bologna per un concerto che ha esaurito i biglietti da tempo, intanto il musical continua a girare per tutta Italia registrando successi.

Intanto, Claudio Trotta coltiva il sogno di portare sul palcoscenico altre grandi storie, magari tratte dal suo libro “No pasta, no show”. «Vorrei riuscire a raccontare una storia che parli di rispetto, affetto, armonia e passione e della vicenda di una persona che segue i suoi sogni, facendo errori ma mantenendo la sua integrità morale. Al momento sono ancora indietro con il progetto, ma ho solo 63 anni e ancora un bel po’ di tempo davanti per realizzarlo».

Coloro che domani sera andranno a teatro (i biglietti sono ancora disponibili) si troveranno un cast d’eccezione: Scaramouche è Martha Rossi che nel 2009, in occasione della prima edizione italiana di We Will Rock You, venne scelta e voluta per questo ruolo da Brian May in persona. Galileo ha invece il volto e la voce di Luca Marconi, performer a tutto tondo, cantante, songwriter, musicista e attore. Nel cast anche Valentina Ferrari nel ruolo di Killer Queen, Paolo Barillari sempre più “crudele” nel ruolo del comandante Kashoggi, Claudio Zanelli poliedrico nei panni di Brit e dell’insegnante, –Loredana Fadda nelle vesti di Oz e del “saggio” Massimiliano Colonna interprete di Pop.

Biglietti ancora disponibili

INTERI: Platea € 51,75 | 1° Galleria € 45,00 | 2° Galleria € 39,00

6 LIBERO: Platea € 47,75 | 1° Galleria € 41,00 | 2° Galleria € 35,00

Acquista on-line su TicketOne.it