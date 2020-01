Traccia bianca in Val Veddasca

La sezione luinese del CAI propone per la giornata di domenica 19 gennaio la tradizionale escursione con le ciaspole “Traccia bianca in Valveddasca“. La passeggiata prevede la salita alle vette del Sasso Corbaro e monte Covreto, sul confine con la Svizzera.

La “Traccia bianca” è un itinerario molto panoramico, ideato dai soci del CAI Luino alcuni anni fa, che continua a riscuotere un buon successo tra gli appassionati delle escursioni con la ciaspole.

L’itinerario, nello specifico, è il seguente: passo Forcora (1200 metri) – Monterecchio (1398 metri) – Sasso Corbaro (1555 metri) – monte Covreto (1593 metri) – Pian della Rogna (1229 metri) – Alpe 9 Fontane (1211 metri) –

ritorno al passo Forcora. Il tempo totale dell’escursione è di quattro ore, con dislivello di 475 metri

e difficoltà WE. – .

Accompagnatori Enrico – Gianni 3387768131

Programma

Ritrovo ore 8,50 presso il posteggio Piscine di Luino in via Lugano e partenza con mezzi propri alle

ore 9.00 per passo Forcora

Documento valido per l’espatrio

Abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguate.

Pranzo al sacco

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Escursione riservata solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non

sarà possibile partecipare

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it