Le passeggiate della Comunità Montana: il Giro del Sole di Agra e la sua meridiana

Domenica 23 novembre ultimo appuntamento autunnale con le passeggiate didattiche per famiglie alla scoperta delle Valli del Verbano, che in questa occasione vedranno la collaborazione della Pro loco di Agra.

Il ritrovo è previsto alle ore 10.00 al parcheggio di Viale Europa. Un geologo guiderà i partecipanti lungo il Giro del Sole e mostrerà il funzionamento della meridiana solare. I presenti potranno anche imparare come ci si orienta con le mappe e a costruire una piccola meridiana, oltre ad ammirare il piccolo borgo di Agra.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione (entro le 12.00 di venerdì 21 novembre) tramite questo link: https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLScwZPp0rKd3mx- XDNMx7RFHSHIuTtDShGe5HrSzt_ TwlwZBDg/viewform?vc=0&c=0&w= 1&flr=0

Per tutta la durata dell’attività è richiesta la presenza di un genitore. È inoltre consigliato l’uso di calzature adeguate per i percorsi. In caso di maltempo, la passeggiata verrà annullata.