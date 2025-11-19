Varese News

Tempo Libero

Agra

Le passeggiate della Comunità Montana: il Giro del Sole di Agra e la sua meridiana

Il ritrovo è previsto alle ore 10.00 del 23 novembre al parcheggio di Viale Europa. Un geologo guiderà i partecipanti e mostrerà il funzionamento della meridiana solare

Agra tour 2022 luoghi
Turismo, Gite ed Escursioni

23 Novembre 2025

Domenica 23 novembre ultimo appuntamento autunnale con le passeggiate didattiche per famiglie alla scoperta delle Valli del Verbano, che in questa occasione vedranno la collaborazione della Pro loco di Agra.
Il ritrovo è previsto alle ore 10.00 al parcheggio di Viale Europa. Un geologo guiderà i partecipanti lungo il Giro del Sole e mostrerà il funzionamento della meridiana solare. I presenti potranno anche imparare come ci si orienta con le mappe e a costruire una piccola meridiana, oltre ad ammirare il piccolo borgo di Agra.
La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione (entro le 12.00 di venerdì 21 novembre) tramite questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwZPp0rKd3mx-XDNMx7RFHSHIuTtDShGe5HrSzt_TwlwZBDg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.
Per tutta la durata dell’attività è richiesta la presenza di un genitore. È inoltre consigliato l’uso di calzature adeguate per i percorsi. In caso di maltempo, la passeggiata verrà annullata.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina web https://vallidelverbano.va.it/passeggiate-25-26/ o contattare il Settore Cultura della Comunità Montana: tel. 0332 505001 int. 127 (lun-mar-gio 9-13 e 14-17; mer e ven 9-12).
19 Novembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.