Trovato senza vita l’uomo scomparso a Cisliano dopo che si era allontanato per chiedere aiuto

È stato ritrovato senza vita il corpo dell’uomo di 82 anni disperso da tre giorni nelle campagne attorno alla cascina Roncaglia di Cisliano.

Si tratta di Pierfranco Steffenini del quale si erano perse le tracce nella notte tra domenica e lunedì quando ebbe un incidente stradale mentre stava rincasando in macchina ed è scivolato con l’auto in un canale rimanendo in bilico.

L’uomo si trovava a bordo dell’auto con la moglie e, privo di telefonino per poter avvisare i soccorsi si è incamminato a piedi per cercare aiuto e da allora non è era più stato ritrovato. La moglie, per fortuna, era stata ritrovata la mattina seguente. Era in ipotermia e, trasferita all’ospedale di Niguarda, non è in pericolo di vita.

Oggi, mercoledì 15 gennaio intorno alle 15, la scoperta delle squadre di ricerca impegnate da tre giorni con droni, cani molecolari, Protezione civile con vigili del fuoco e squadre specializzate nella ricerca di persone scomparse.

L’uomo senza vita giaceva in un fossato vicino a Bareggio. È stato ritrovato dalle squadre di protezione civile unità cinofila Tequila e di Cinisello.