Un “Weekend salvavita”, per imparare ad usare il defibrillatore

Sabato 25 domenica 26 gennaio a Porto Ceresio si svolge il “Weekend salvavita“, un’iniziativa realizzata da Sos Valceresio con il patrocinio del Comune di Porto Ceresio.

Sarà un fine settimana dedicato all’informazione e alla formazione dei cittadini e verrà proposto un corso di rianimazione BLSD laico cioè un percorso formativo della durata di cinque ore che prevede l’abilitazione di personale laico all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno i cosiddetti dispositivi Dae.

Sabato 25 gennaio dalle 20 alle 22.30 si svolgerà la prima lezione teorica mentre domenica 26 gennaio ci saranno esercitazioni pratiche. I partecipanti, suddivisi in due gruppi, metteranno in pratica quanto appreso nella lezione teorica, esercitandosi all’uso del defibrillatore. Il primo gruppo lavorerà dalle 8.15 alle 11.30, il secondo dalle 14.15 alle 17.30.

L’evento si svolgerà in Sala Luraschi. I corsi sono gratuiti ma per poter organizzare al meglio le due giornate è necessario iscriversi inviando una mail a formazione@sosvalceresio.it, chiamando in sede allo 0332 917666 oppure contattando il referente della formazione al numero di telefono 345 9613822.